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Политика

Сбежавший в тюрбане и без денег президент Афганистана опубликовал видеообращение

Сбежавший президент Афганистана Ашраф Гани, опубликовал видеообращение на странице в Facebook.

Афганистан, горы.
Афганистан, горы.
СС0

Его цитирует ТАСС. Бывший глава государства пообещал в скором времени вернуться в страну.

Он объяснил свое бегство при взятии Кабула «Талибаном» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) тем, что хотел предотвратить кровопролитие.

Гани подтвердил, что сейчас находится в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Экс-глава государства отметил, что не считает себя предателем. Он попросил всех не обращать внимания на слухи.

«Мы хотели мира для Кабула и не желали, чтобы он был разрушен, я очень надеюсь, что война в Афганистане закончится. Наши вооруженные силы не несут ответственность за этот провал, она полностью лежит на политиках», — сказал Гани.

Он добавил, что во время бегства не вывозил с собой деньги. По словам Гани, он уехал из страны «в одной рубашке, тюрбане и туфлях и смог взять лишь несколько книг в одной сумке».

Запрещенная в России группировка «Талибан» установила полный контроль над Афганистаном 15 августа.

Президент согласился уйти в отставку и сбежал из страны. Несколько дней не было информации о том, где он находится. А 18 августа стало известно, что убежище ему предоставили в ОАЭ.

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