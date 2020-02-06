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6 февраля 0°C

Счетная палата резко раскритиковала «провальное» правительство Медведева

Счетная палата РФ выяснила, что министерства не включили в свои стратегические планы 45% целевых показателей нацпроектов, а задачи и вовсе не связаны ни между собой, ни с указами президента, сообщает РИА «Новости».

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в Киргизии.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в Киргизии.
government.ru

Отчет СП охватил период с 2017 по 2018 год и первые девять месяцев 2019 года. Это как раз относится к работе прежнего состава правительства Дмитрия Медведева. Включая и так называемое «новое правительство», которое сформировали вокруг Медведева в мае 2018 года.

«Ни один из утвержденных планов деятельности ФОИВ (Федеральные органы исполнительной власти) на 2019−2024 годы не соответствует установленным требованиям. В планы деятельности ФОИВ включено только 26% показателей госпрограмм и подпрограмм, за которые они отвечают. Из показателей национальных и федеральных проектов в планах учтено 55%", — говорится в отчете.

И что теперь делать?

Согласно отчету, правительству следует разработать методологию влияния деятельности ФОИВ на реализацию федеральных и национальных проектов.

Целесообразно использовать понятия прямого и косвенного влияния деятельности каждого отдельного ФОИВ на достижение каждой из целей национального проекта.

Также требуется принятие мер системного характера по обеспечению открытости ФОИВ.

Дмитрий Медведев за работой.
Дмитрий Медведев за работой.
government.ru

Палата пришла к выводу, что система стратегического планирования исполнительной власти демонстрировала неэффективность и не способствовала достижению национальных целей.

«В настоящее время разбалансирована и неэффективна, недостаточно нормативно урегулирована и методически обеспечена, с низким уровнем контроля и исполнительской дисциплины», — дали аналитику такую характеристику.

Также СП отметила недостаточную информированность членов правительства о реализации федеральных проектов. Даже влияние вице-премьеров на министерства названо «отсутствующим».

Видимо, это и повлияло на то, что цели федеральных ведомств не связаны ни между собой, ни даже с требованиями президента. Почти все они прописаны формально, отсутствует контроль за их выполнением, отметили эксперты.

Дмитрий Медведев и Владимир Путин, 15 января 2020.
Дмитрий Медведев и Владимир Путин, 15 января 2020.
kremlin.ru

«Анализ показал, что нормативно-правовые акты, регулирующие эту сферу, не формируют завершенную систему стратегического планирования. Они не согласованы между собой и не актуализированы в соответствии с документами, определяющими национальные цели и стратегические задачи социально-экономического развития страны», — говорится в отчете.

Таким образом, система показателей, позволяющих оценить вклад ФОИВ в достижение национальных целей, не сформирована.

Количество показателей, отражающих промежуточные результаты, растет, тогда как «показатели конечных результатов» сокращаются.

В 2017 и 2018 годах ни одно из федеральных министерств и ведомств не смогло достичь плановых значений всех показателей, указывает Счетная палата.

А ведь были такие цели!

Минэкономразвития не вывело Россию в топ-20 рейтинга Doing Business Всемирного банка в 2018 году. В итоге за шесть лет Россия смогла подняться только на 31-е место, а в 2019 году — улучшила свои позиции, переместившись на 28-ю строчку.

Минстрой не расселил все аварийное жилье.

Минкомсвязи не достигло увеличения доли граждан, довольных качеством работы «Почты России».

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