Счетная палата резко раскритиковала «провальное» правительство Медведева

Счетная палата РФ выяснила, что министерства не включили в свои стратегические планы 45% целевых показателей нацпроектов, а задачи и вовсе не связаны ни между собой, ни с указами президента, сообщает РИА «Новости» .

Отчет СП охватил период с 2017 по 2018 год и первые девять месяцев 2019 года. Это как раз относится к работе прежнего состава правительства Дмитрия Медведева. Включая и так называемое «новое правительство», которое сформировали вокруг Медведева в мае 2018 года.

«Ни один из утвержденных планов деятельности ФОИВ (Федеральные органы исполнительной власти) на 2019−2024 годы не соответствует установленным требованиям. В планы деятельности ФОИВ включено только 26% показателей госпрограмм и подпрограмм, за которые они отвечают. Из показателей национальных и федеральных проектов в планах учтено 55%", — говорится в отчете.

И что теперь делать? Согласно отчету, правительству следует разработать методологию влияния деятельности ФОИВ на реализацию федеральных и национальных проектов. Целесообразно использовать понятия прямого и косвенного влияния деятельности каждого отдельного ФОИВ на достижение каждой из целей национального проекта. Также требуется принятие мер системного характера по обеспечению открытости ФОИВ.

Дмитрий Медведев за работой. government.ru

Палата пришла к выводу, что система стратегического планирования исполнительной власти демонстрировала неэффективность и не способствовала достижению национальных целей.

«В настоящее время разбалансирована и неэффективна, недостаточно нормативно урегулирована и методически обеспечена, с низким уровнем контроля и исполнительской дисциплины», — дали аналитику такую характеристику.

Также СП отметила недостаточную информированность членов правительства о реализации федеральных проектов. Даже влияние вице-премьеров на министерства названо «отсутствующим».

Видимо, это и повлияло на то, что цели федеральных ведомств не связаны ни между собой, ни даже с требованиями президента. Почти все они прописаны формально, отсутствует контроль за их выполнением, отметили эксперты.

Дмитрий Медведев и Владимир Путин , 15 января 2020. kremlin.ru

«Анализ показал, что нормативно-правовые акты, регулирующие эту сферу, не формируют завершенную систему стратегического планирования. Они не согласованы между собой и не актуализированы в соответствии с документами, определяющими национальные цели и стратегические задачи социально-экономического развития страны», — говорится в отчете.

Таким образом, система показателей, позволяющих оценить вклад ФОИВ в достижение национальных целей, не сформирована.

Количество показателей, отражающих промежуточные результаты, растет, тогда как «показатели конечных результатов» сокращаются.

В 2017 и 2018 годах ни одно из федеральных министерств и ведомств не смогло достичь плановых значений всех показателей, указывает Счетная палата.