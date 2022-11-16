16 ноября
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Политика

Еще одна попытка «сделать Америку великой»: Дональд Трамп участвует в президентских выборах в 2024 году

Бывший президент США Дональд Трамп объявил о своем участии в президентских выборах в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

Дональд Трамп.
Дональд Трамп.
pixabay.com.

Дональд Трамп заявил, что выдвинул свою кандидатуру, чтобы «сделать Америку вновь великой и выдающейся» (make America great again — Прим. ред.).

В случае своей победы Трамп пообещал реформировать избирательную систему в стране, чтобы вернуть ей «честность и доверие».

«Для того, чтобы исключить возможность подтасовок, я немедленно введу требование подтверждения личности избирателей, голосования в день и только с применением бумажных бюллетеней», — заявил экс-президент США.

Нынешний президент страны никак не отреагировал на объявление Дональда Трампа. «Не то чтобы», — ответил Байден на вопрос журналиста.

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