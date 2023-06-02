Сэкономили пять млрд рублей. В АКЗС прошли публичные слушания по исполнению бюджета

Депутаты краевого парламента, общественники и представители научного сообщества заслушали отчет об исполнений бюджета Алтайского края за 2022 год.

Публичные слушания об исполнении краевого бюджета за 2022 год/

С отчетом об итогах исполнения бюджета выступил министр финансов Алтайского края Данил Ситников и зампредседателя комитета АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям Иван Мордовин.

Доходы краевого бюджета в 2022 году составили 160 млрд рублей, что больше показателя 2021 года на 6%. Из них налоговые и неналоговые доходы бюджета – 80 млрд рублей, и безвозмездные поступления – 80 млрд рублей. Расходы бюджета в 2022 году составили в объеме 171 млрд рублей и выросли по сравнению с 2021 годом на 20%. Дефицит составил 11 млрд рублей.

При этом краевой бюджет смог сэкономить. По состоянию на 1 января 2023 года в краевом бюджете имелись остатки. По словам Данила Ситникова, их основной причиной стала экономия от конкурсных процедур по 44 и 223 федеральным законам. Только по ним краевой бюджет смог сэкономить порядка пяти млрд рублей.

Среди доходов самый большой рост наблюдался по традиционно основным статьям: налогу на доходы физических лиц, налогам на совокупный доход и акцизам. При этом введение иностранными государствами против России экономических санкций снизило поступления в бюджет одного из главных источников доходов – налога на прибыль организаций.

Публичные слушания об исполнении краевого бюджета за 2022 год/ Пресс-служба АКЗС.

Иван Мордовин отметил, что все обязательства в социальной сфере перед жителями края удалось исполнить в полной мере. Большая часть средств бюджета ушла на «социалку» - 67%. Это затраты на образование, здравоохранение, культуру, социальную политику и физическую культуру и спорт.

Также Мордовин рассказал о финансовой поддержке бюджета муниципалитетов края. Так, в 2022 году города и районы края впервые поддержали в связи с ростом тарифов на коммунальные услуги и цены уголь для населения.

Участники публичных слушаний одобрили отчет об исполнении краевого бюджета. Теперь депутаты АКЗС должны будут рассмотреть законопроект об исполнении бюджета на ближайшей сессии краевого парламента.