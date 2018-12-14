Сэкономить на металлодетекторах: алтайские депутаты изменят закон о митингах

Депутаты краевого заксобрания хотят на сессии 20 декабря внести поправки в закон о митингах, согласно которым организатор мероприятия в случае, если передумает его проводить, должен будет уведомить власти об этом не менее чем за сутки. Это должно сэкономить бюджетные средства, сообщает пресс-служба краевого парламента.

В октябре вступили в силу такие же новшества федерального закона, алтайские депутаты должны привести в соответствие региональное законодательство, пояснил председатель комитета по правовой политике Андрей Осипов.

Сообщение об отмене акции должно быть подано в органы местного самоуправления (например, в мэрию) не позднее, чем за один день до дня проведения акции. Организатор также должен проинформировать граждан, что мероприятие проводиться не будет.

По словам Андрея Осипова, принятие изменений на краевом уровне позволит избежать необоснованных трат. Сейчас для проведения публичного мероприятия вне «гайд-парков» организатор подает в местную администрацию уведомление о планируемой акции — ее месте и времени. После согласования на власти города или района, полицию, а также на самого организатора возлагается обязанность обеспечить общественный порядок и безопасность граждан при проведении мероприятия, а при необходимости и медпомощь.

Андрей Осипов,

председатель правового комитета АКЗС:

Исполнение этой обязанности предполагает расходование бюджетных средств на доставку металлодетекторов и металлоискателей для обеспечения безопасности участников на входе, на оплату труда сотрудников органов внутренних дел, медицинских работников, дежурящих во время проведения мероприятия, в отдельных случаях может потребовать перекрытия дорожного движения.

Так что сейчас отках от проведения акции без уведомления об этом влечет необоснованные финансовые и временные затраты, пояснил Осипов.

О том, какие меры будут применять к тем, кто нарушит эту норму, пока не сообщается.