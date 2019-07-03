Секретная операция: российский миллиардер потратил $20 млн на спасение экс-агента ФБР

Российский бизнесмен Олег Дерипаска потратил миллионы долларов на спасение экс-агента ФБР в Иране — с 2009 по 2011 годы он направил более $20 млн собственных средств на проведение операции по освобождению Роберта Левинсона.

Он был похищен в Иране в 2007 году во время выполнения задания ЦРУ. Предприниматель рассказал об этом в интервью телеканалу Hill. TV, перевод беседы приводит ТАСС.

«Дерипаска подтвердил, что заплатил за операцию по просьбе ФБР, которым тогда руководил Роберт Мюллер», — отмечает телеканал.

Эндрю Маккейб, который в 2017 году стал исполняющим обязанности директора ФБР, попросил российского бизнесмена о помощи.

«Ко мне подошел кое-кто, кто сейчас находится под пристальным вниманием — Маккейб. Он также сказал, что это было достаточно важно для всех них (чиновников ФБР). И я вроде доверял им», — рассказал Дерипаска.

Частная спасательная команда Дерипаски была очень близка к тому, чтобы достичь соглашения с похитителями и освободить Левинсона. Однако сотрудники ФБР сообщили ему, что проведение сделки сталкивается с трудностями в Госдепартаменте (на тот момент им руководила Хиллари Клинтон), впоследствии сделка была сорвана.

Дерипаска подчеркнул, что слышал, как один из экспертов по России во внешнеполитическом ведомстве США сказал: «Мы просто не хотим быть должниками этого парня». Предприниматель добавил, что не ожидал ответных услуг от Вашингтона за свои личные усилия по освобождению Левинсона, пишет bfm.ru.

Отвечая на вопрос, жив ли, по его мнению, бывший агент ФБР, Дерипаска сказал: «Я так не думаю». Он отметил, что если бы Левинсон был жив, то, вероятно, вернулся бы домой в 2016 году, после того, как США заключили с Ираном ядерную сделку.

Исчезновение

Экс-агент ФБР Роберт Левинсон исчез во время поездки в Иран в марте 2007 года. Изначально Вашингтон утверждал, что мужчина не имел никакого отношения к деятельности властей США и прибыл в Иран с частной деловой поездкой.

Однако Associated Press в 2013 году в ходе журналистского расследования выяснило, что Левинсон находился в республике по заданию ЦРУ. Где он находится и имеет ли правительство Ирана прямое отношение к его исчезновению — неизвестно. Тегеран заявлял, что не располагает информацией о его судьбе.