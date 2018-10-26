Алтайские села продают спортивные объекты, чтобы расплатиться по многолетним долгам

В Хабарском районе здание спортзала, раньше принадлежавшее «Детско-юношескому клубу физической подготовки», выставили на торги из-за долгов муниципалитета за уголь перед кемеровским предприятием. Ранее в селе Сычевка Смоленского района выставили на продажу стадион, чтобы также закрыть долги, сообщает « Банкфакс ».

Как следует из объявления о торгах, спортивный зал в Хабарах площадью 178,9 кв. метров и участок земли под ним выставлен с начальной стоимостью всего в 110 тыс. рублей. Как пояснили в районном отделе судебных приставов, спортзал — не единственное имущество, с которым в рамках исполнительного производства расстанется муниципалитет. На торги будет выставлено еще одно здание (его назначение в отделе не уточнили) и несколько земельных участков.

Но, как выяснилось, даже если сложить начальную стоимость всех этих активов, окончательная цифра все равно не покроет задолженность перед кемеровским «УК «Кузбасразрезуголь», которому район задолжал деньги за уголь, поставленный несколько нет назад.

В райотделе судебных приставов уточнили, что исполнительное производство попало к ним еще в 2015 году. По данным, размещенным на сайте Арбитражного суда Алтайского края, «Кузбасразрезуголь» подал целый ряд исков к администрации района до 2014 года. Общая сумма долга составила 2,05 млн рублей.

Это не единственный пример, когда районы теряют муниципальное имущество из-за долгов. В конце сентября стало известно, что в селе Сычевка на аукцион выставили стадион с земельным участком под ним. Объект оказался в залоге у алтайского филиала «Россельхозбанка» еще в сентябре 2013 года. ООО «Согласие», учредителями которого являются МУП «Сычевское коммунальное хозяйство» (сейчас ликвидированное) и ООО «Сычевское», выступило поручителем перед РСХБ по двум заемщикам, которые не справились со своими кредитными обязательствами, задолжав в общей сложности 67,2 млн рублей.

В феврале 2018 года суд решил обратить взыскание на заложенное имущество, в числе которого оказался стадион.

Площадка, к слову, является единственной в селе, где местные жители могут проводить культурные мероприятия — здание местного ДК тоже реализуется в рамках того же взыскания.