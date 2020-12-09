Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 декабря -14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика

Сельские чиновники на Алтае заказали в администрацию 12 дорогих сосновых дверей

Администрация Шелаболихинского района объявила тендер на замену дверей в своем здании. Общая сумма контракта составляет более полумиллиона рублей.

Дверь. Ручка дверная.
Дверь. Ручка дверная.
СС0

На детали закупки обратили внимание в Telegram-канале «Алтайские крайности».

Помимо входных металлических дверей чиновники планируют заменить и межкомнатные на филенчатые из сосны.

«Чиновники Шелаболихи решили основательно облагородить свою администрацию и заказали 12 дверей из массива сосны стоимостью больше 40 тысяч рублей за шт. Чем администрации не нравится двери из мдф или экошпона по 10 тыс.р.?» — заметил автор сообщения.

По итогам аукциона контракт выиграла бийская бизнесвумен.

Главой Шелаболихинского района значится Александр Шушунов.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость