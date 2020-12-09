Сельские чиновники на Алтае заказали в администрацию 12 дорогих сосновых дверей

На детали закупки обратили внимание в Telegram-канале «Алтайские крайности».
Помимо входных металлических дверей чиновники планируют заменить и межкомнатные на филенчатые из сосны.
«Чиновники Шелаболихи решили основательно облагородить свою администрацию и заказали 12 дверей из массива сосны стоимостью больше 40 тысяч рублей за шт. Чем администрации не нравится двери из мдф или экошпона по 10 тыс.р.?» — заметил автор сообщения.
По итогам аукциона контракт выиграла бийская бизнесвумен.
Главой Шелаболихинского района значится Александр Шушунов.