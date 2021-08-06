300 сельских школ в Алтайском крае капитально отремонтируют в ближайшие три года

«Единая Россия» составила список школ, которые требуют первоочередного капитального ремонта. Реестр был подготовлен вместе с регионами, основной упор в ней сделан на сельские школы. Из Алтайского края в реестр попали порядка 300 учреждений. Все они будут капитально отремонтированы в ближайшие три года. Об этом во время видеоконференции с генеральным секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком заявил секретарь регионального отделения партии, председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко.

«В Алтайском крае более тысячи школ и 70 процентов из них находятся в сельской местности. Порядка трехсот требуют капитального ремонта. Мы обязуемся, что оперативно подготовим всю проектно-сметную документацию и уверены, что с помощью федерального центра и „Единой России“ программа по капитальному ремонту школ на территории региона будет реализована», — сказал Александр Романенко.

В видеоконференции также приняли участие врио министра образования и науки Алтайского края Светлана Говорухина и директор Арбузовской средней школы Светлана Саблина. Это образовательное учреждение одним из первых вошло в реестр.

Как рассказала директор, здание школы было построено в 1991 году и до 2020 года здесь не проводился капитальный ремонт.

«Благодаря стараниям коллектива и администрации района здание школы поддерживается в хорошем состоянии, но постоянно требует вложения средств», — отметила директор.

Уже сейчас в школе идет ремонт спортивного зала, отделка фасада сайдингом с утеплением, внутренняя отделка, замена пола, ремонт туалетов, коридоров, кабинетов. Планируется ремонт системы отопления. В рамках национального проекта «Цифровая образовательная среда» будет установлено видеонаблюдение, ведутся работы по проведению высокоскоростного интернета. Дополнительные средства требуются на ремонт кровли — 7 млн 130 тыс. рублей.

На внутренний ремонт школы, установку пандусов и другие виды работ требуется около 30 млн рублей.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заверил, что средства на все виды работ Арбузовской школе будут выделены. Также он уточнил, как обстоят дела в Смоленской школе, которую он посещал во время рабочего визита в Алтайский край. Александр Романенко отметил, что капитальный ремонт здесь выполнен за счет краевого бюджета, все работы будут выполнены в срок.

Общероссийский реестр школ, требующих капитального ремонта передан министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

Отметим, что после видеоконференции председатель комитета АКЗС по социальной политике, член фракции «Единая Россия» Татьяна Ильюченко лично проверила как продвигается ремонт. Представители партии вместе с региональным министерством образования создадут рабочие мониторинговые группы, которые будут отслеживать все этапы, начиная с ПСД и проведением экспертиз и заканчивая ходом работ и их приемкой.

Такую задачу перед Региональными отделениями партии поставил Андрей Турчак. Он призвал секретарей региональных отделений «Единой России», а также актив местных и первичных отделений вместе с региональными министерствами образования создать рабочие группы, которые будут отслеживать все этапы — от ПСД и проведения экспертиз до приемки работ.

«Безусловно, директора школ и родительские комитеты должны здесь играть „первую скрипку“, и ни один акт приемки отремонтированной школы не должен приниматься без подписи родительского комитета и директора школы», — подчеркнул Андрей Турчак.

Справка

По данным регионального Минобра, в 2022 году необходимо провести капитальный ремонт 128 зданий муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, из которых 75 (58,59%) школ являются сельскими. На данных объектах планируется провести работы по замене оконных и дверных блоков, утеплению фасада и кровли, внутренней отделке учебных кабинетов, спортивных и актовых залов, столовых и пищевых блоков, а также ремонт систем отопления и электроснабжения. На проведение указанных работ необходимо свыше 2,395 млрд рублей. Проектная документация на данные объекты разработана. Документы на ремонт еще 107 школ находятся в разработке. По предварительным данным необходимо около 2 млрд рублей.