Семь пожизненных сенаторов могут появиться в Совфеде

Как рассказал депутат Госдумы Павел Крашенинников, рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предлагает расширить президентскую квоту в Совфеде до 30 человек.
«Есть понимание, что от Российской Федерации будет предложено 30 сенаторов, которых будет предлагать президент, семь из них в той норме, которую мы сейчас взяли за основу, будут пожизненно работать в сенате», — сказал депутат.
Напомним, по действующей Конституции глава государства вправе назначать 17 сенаторов от России — до 10% от состава Совфеда. Однако до сих пор президент ни разу не воспользоваться этим полномочием.
С инициативой о расширении президентской квоты на прошлом заседании группы выступил научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.
Собственно, он и предложил изучить опыт сената Италии, где есть несколько «пожизненных».
В рабочей группе позитивно отнеслись к идее. Обосновали это тем, что такой статус позволит сенатору наладить более эффективный и плотный контакт с гражданами.
Более того, исходя из убеждений разработчиков поправок, в Совфеде появятся «лидеры нации — которых знают в лицо».