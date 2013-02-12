Семь пожизненных сенаторов могут появиться в Совфеде

Согласно поправкам в Конституцию, в Совете Федерации могут появиться семь пожизненных сенаторов, которые должны вывести на новый уровень принципы обратной связи с народом, пишет « Российская газета ».

Как рассказал депутат Госдумы Павел Крашенинников, рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предлагает расширить президентскую квоту в Совфеде до 30 человек.

«Есть понимание, что от Российской Федерации будет предложено 30 сенаторов, которых будет предлагать президент, семь из них в той норме, которую мы сейчас взяли за основу, будут пожизненно работать в сенате», — сказал депутат.

Напомним, по действующей Конституции глава государства вправе назначать 17 сенаторов от России — до 10% от состава Совфеда. Однако до сих пор президент ни разу не воспользоваться этим полномочием.

Сенаторы. Древний Рим. b1.filmpro.ru. кадр из сериала «Рим».

С инициативой о расширении президентской квоты на прошлом заседании группы выступил научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

Собственно, он и предложил изучить опыт сената Италии, где есть несколько «пожизненных».

В рабочей группе позитивно отнеслись к идее. Обосновали это тем, что такой статус позволит сенатору наладить более эффективный и плотный контакт с гражданами.

Более того, исходя из убеждений разработчиков поправок, в Совфеде появятся «лидеры нации — которых знают в лицо».