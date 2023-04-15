Семена Слепакова и бывшего депутата Госдумы признали иноагентами

В ведомстве утверждают, что комедийный актер, продюсер и певец получал поддержку из-за рубежа.

Слепаков также выступал против спецоперации и «формировал негативное отношение к власти и военной службе».

Сейчас артист находится за границей.

Семен Слепаков — бывший член команды КВН «Сборная Пятигорска», актер, сценарист и продюсер телешоу и кино. Больше всего известен своими злободневными юмористическими песнями.

Помимо Слепакова, иноагентами стали бывший депутат Госдумы Игорь Яковенко, экс-корреспондент «Новой газеты» Павел Каныгин, мультипликатор Павел Мунтян, а также несколько организаций.

Ранее известного видеоблогера Илью Варламова признали иноагентом.