Сенатор испугался и не встал, когда Матвиенко разозлилась на звонок телефона

Телефонный звонок раздался во время выступления главы РЖД Олега Белозерова, который пришел с докладом в Совет Федерации.
«Встаньте, пожалуйста, у кого телефон! Вы же не в школе», — резко отреагировала на звук Матвиенко.
Она посмотрела на сенаторов, ожидая, когда виновник покажет себя. Однако никто не поднялся.
«Смелости пронести телефон хватило, а встать не хватило?» — обратилась Матвиенко к присутствующим, но вопрос ушел в пустоту, как и просьба встать.
Напомним, сенаторы, согласно действующим правилам, должны перед пленарным заседанием либо выключать звук, либо отключать телефон.