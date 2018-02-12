Сенатор испугался и не встал, когда Матвиенко разозлилась на звонок телефона

Визит Валентины Матвиенко в Барнаул. 27 июня 2013 года.

Телефонный звонок раздался во время выступления главы РЖД Олега Белозерова, который пришел с докладом в Совет Федерации.

«Встаньте, пожалуйста, у кого телефон! Вы же не в школе», — резко отреагировала на звук Матвиенко.

Она посмотрела на сенаторов, ожидая, когда виновник покажет себя. Однако никто не поднялся.

«Смелости пронести телефон хватило, а встать не хватило?» — обратилась Матвиенко к присутствующим, но вопрос ушел в пустоту, как и просьба встать.

Напомним, сенаторы, согласно действующим правилам, должны перед пленарным заседанием либо выключать звук, либо отключать телефон.