Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 августа 27°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Сенатор ответил Эрдогану, не признающему Крым частью России

Турция и ее президент Реджеп Тайип Эрдоган, отказываясь признавать Крым российским, не руководствуются реальным положением вещей — такое мнение высказал сенатор Совета Федерации от крымского региона Сергей Цеков.

Владимир Путин с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Владимир Путин с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
kremlin.ru

«Они <турецкая сторона> не руководствуются правдой и реалиями, которые были на Украине в период госпереворота, они не обращают внимания на то, что происходило в 2014 году», — сказал Цеков РИА Новости, напоминая о референдуме, по итогам которого полуостров вернулся в состав РФ.

Сенатор отметил, что для крымчан главное — признание со стороны России. Цеков подчеркнул, что мнение Эрдогана на полуострове учитывается, но политику Крым будет строить на основе своих «национальных интересов», пишет ura.ru.

Ранее Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Турция «не признала и не признает аннексию Крыма», передает НСН. Турецкий лидер отметил, что государство заинтересовано в поисках точек соприкосновения с Россией как с союзником по многим вопросам международной повестки.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума. Тогда многие жители полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость