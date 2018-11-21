Сенатор, предложившая россиянам поголодать как в войну, открестилась от своих слов

Член Совета Федерации от Брянской области Екатерина Лахова назвала «глупостью из Telegram» публикации о ее заявлении по поводу «потребительской корзины» в годы Великой Отечественной войны. Ранее СМИ сообщали, что сенатор высказалась о том, что голод благотворно влияет на организм и привела пример предков, которые сохранили чистоту рассудка после того, как голодали в военное время.

После того, как слова Лаховой разлетелись в Интернете, она поспешила от них откреститься. «Не буду я вам комментировать глупость, которую написали в Telegram. Пусть вначале научатся говорить. Глупость всякую переделают, а потом я должна комментировать», сообщила она порталу 360tv.

Скандал с Лаховой развернулся на фоне истории с депутатом из Саратова Николаем Бондаренко, который решил доказать, что существовать на прожиточный минимум невозможно. Он поставил эксперимент, во время которого выделил на еду всего 3,5 тысячи рублей в месяц.

За четыре недели мужчина похудел на шесть килограммов. По его словам, во время «диеты» он чувствовал постоянное раздражение, слабость и головокружение. После окончания эксперимента Бондаренко выступил с инициативой об увеличении прожиточного минимума до 20 тысяч рублей.

Как оказалось, это заявление и задело брянского сенатора.

Депутат Николай Бондаренко. vk.com/id95426457

Она заявила, что сентенции Бондаренко — чистой воды популизм. По словам сенатора, наши предки выживали в войну и на гораздо меньшем пайке, но сохранили трезвость и ясность рассудка. Лахова допустила, что стрессы и лишения благотворно воздействуют на человека.

«Я все время думаю о тех, кто прошел войну. Люди, которые пережили ужасы и голод. Какая у них была потребительская корзина? Люди выживали, как могли. И при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая! Может, как раз стрессы и лишения тому причиной», — высказалась Лахова.

Спорное заявление осудили даже ее коллеги в Парламенте.