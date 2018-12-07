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Политика
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Сенатор «разнес» Медведева по поводу слов о пенсионной реформе

Слова премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о необходимости пенсионной реформы для улучшения жизни пенсионеров не выдерживают никакой критики, уверен член Совета Федерации, справедливоросс Антон Беляков.

Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев.
government.ru

Он заявил, что не может не прокомментировать высказывание Медведева по поводу повышения пенсионного возраста.

«Никогда не устану повторять эти цифры: 40% мужчин, согласно существующей статистике, не доживают до пенсии. Видимо, их улучшения, обещанные Дмитрием Анатольевичем, не коснутся», — приводит слова сенатора «НСН».

6 декабря Медведев в интервью российским телеканалам сообщил, что пенсионная реформа стала для властей «выстраданным решением» и добавил, что решение об увеличении пенсионного возраста «принято на долгосрочную перспективу», пишет ura.ru.

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