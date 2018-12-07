Сенатор «разнес» Медведева по поводу слов о пенсионной реформе

Он заявил, что не может не прокомментировать высказывание Медведева по поводу повышения пенсионного возраста.
«Никогда не устану повторять эти цифры: 40% мужчин, согласно существующей статистике, не доживают до пенсии. Видимо, их улучшения, обещанные Дмитрием Анатольевичем, не коснутся», — приводит слова сенатора «НСН».
6 декабря Медведев в интервью российским телеканалам сообщил, что пенсионная реформа стала для властей «выстраданным решением» и добавил, что решение об увеличении пенсионного возраста «принято на долгосрочную перспективу», пишет ura.ru.