Сердобольный Кадыров призвал ООН противостоять нарушению прав человека в США

Так российский политик отреагировал на беспорядки в Соединенных Штатах, во время которых, по его мнению, «полицейские вершат самосуд прямо на улицах американских городов: душат граждан, избивают, сбивают автомобилями».

«Обращаюсь к международным организациям и в первую очередь к ООН: вмешайтесь и примите действенные меры в отношении официальных властей США по недопущению практики нарушения прав и свобод человека и внесудебных казней. Призовите их к ответу за творимые бесчинства и, в частности, за преследование и убийство ни в чем не повинных людей», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Также он потребовал, чтобы власти США «остановили этот беспредел», пишет znak.com.

«Немедленно прекратить противоправные действия в отношении гражданского населения, а также призвать к ответу всех виновных в нарушении прав человека! <…> Сердобольная мировая аудитория возмущена бездействием официального Вашингтона», — заявил глава Чечни.

В США продолжаются массовые беспорядки после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, которого жестко задержали полицейские. Медицинская экспертиза подтвердила, что молодой человек умер от удушения оперативниками.