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Политика

Сергей Фургал рассказал о своих сокамерниках и жизни в СИЗО

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в причастности к организации убийств, дожидается решения суда в СИЗО. Он рассказал членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) об условиях его содержания, пишет «МК».

Сергей Фургал.
Сергей Фургал.
instagram.com/s.furgal

Экс-губернатора содержат в «Лефортово». Он отмечает, что там «свои порядки, все четко, строго, по закону. И здесь содержатся особо опасные».

Также Фургал отметил, что конфликтов с администрацией у него нет. К нему относятся уважительно.

«Мне прислали люди больше 200 книг. Все книги хранятся на складе, мне по заявлению выдают почитать по нескольку штук. Потом забирают, приносят новые», — рассказал политик.

Сейчас Фургал находится в одной камере с экс-министром открытого правительства Михаилом Абызовым.

«Я кофе пью, он чай. Один читает, другой телевизор смотрит. Но часто вместе завтракаем или обедаем. Сокамерников тут периодически меняют. Пусть люди не переживают, на меня повлиять ни один сосед не сможет», — рассказал бывший губернатор.

Как неоднократно сообщал altapress.ru, экс-главу Хабаровского края задержали 9 июля. Фургалу инкриминируют причастность к деятельности преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах.

Сам Сергей Фургал свою вину не признает. В Хабаровске в поддержку бывшего губернатора были организованы многолюдные акции.

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