Сергей Глазьев станет важным министром

Известный российский экономист, советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев идет на повышение. По данным ряда СМИ, он будет назначен министром по интеграции и макроэкономике Евразийского Союза.

В этой должности 58-летний Сергей Глазьев отработал 7 лет в администрации президента. Напомним, что в 2004 году он участвовал в выборах президента страны и набрал чуть больше 4% голосов избирателей. В 2012 году был зарегистрирован как довренное лицо Владимира Путина. А три года спустя против Глазьева ввели санкции сначала США и ЕС, а затем и Украина.

В последнее время Глазьев частенько критиковал российское правительство за проводимую экономическую политику. В частности, он считал вполне реальным добиться ежегодных темпов роста экономики в пределах 5,8%. А в одном из недавних интервью Глазьев заявил, что неумелые действия руководства Центробанка России нанесли за пять лет ущерб отечественной экономике в размере 25 трлн рублей.

Однако, не смотря на всю критику, именно Глазьева пророчат интеграционным экономическим министром ЕврАзЭс. Круг полномочий и влияние Глазьева при этом в значительной степени расширятся