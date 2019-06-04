Сергей Лавров высказался о проведении парадов в честь Дня Победы

«Чем солиднее становятся цифры годовщин, тем чаще приходится сталкиваться с историческим беспамятством. Как это ни горько осознавать, мы видим попытки дискредитации героев, искусственного зарождения сомнений в правильности того пути, которым шли наши предки», — написал министр.
Лавров сожалеет, что некоторые россияне согласились с мнением иностранцев, будто шествия в День Победы — это «насаждение воинственных, милитаристских настроений на государственном уровне».
«Наши недоброжелатели стремятся умалить роль Советского Союза во Второй мировой войне. Представляют СССР если не как главного виновника войны, то как агрессора — наряду с фашистской Германией, муссируют тезисы о „равной ответственности“. На одну доску цинично ставятся нацистская оккупация, унесшая десятки миллионов жизней, преступления коллаборационистов и освободительная миссия Красной армии», — сказано в публикации.
Ранее американская компания Bradford Exchange выпустила памятную монету к 75-летию окончания Второй мировой войны, пишет polit.ru. На ее оборотной стороне отчеканены изображения флагов стран-союзников — США, Франции и Великобритании. Советский флаг изготовители монеты размещать не стали.