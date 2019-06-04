Сергей Лавров высказался о проведении парадов в честь Дня Победы

России не следует поддаваться историческому беспамятству и отказываться от проведения парадов и масштабных празднеств по случаю победы в Великой Отечественной войне, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом он написал в статье «О Дне Победы» для журнала «Международная жизнь».