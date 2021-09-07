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Политика

Сергей Лавров вновь признался в симпатии к Алтаю

Глава российского МИД Сергей Лавров предпочитает отдыхать в Сибири и, в частности, сплавляться на рафтах. Об этом он заявил 6 сентября на встрече с молодыми учителями, блогерами и школьниками в Санкт-Петербурге.

Сергей Лавров.
Сергей Лавров.
mid.ru / CC BY-NC-SA 2.0

Встреча прошла в атриуме Главного штаба Эрмитажа. Отвечая на вопрос, как министр любит отдыхать, он сообщил, что ему ближе Сибирь.

«Я предпочитаю отдыхать на сибирских просторах. Люблю сплавляться на рафтах, особенно на Алтае — там очень много красивых мест. А вообще отдых должен быть активным и сопряженным с физическими нагрузками», — цитирует Лаврова «КП».

Ранее он уже признавался в любви к Алтаю: «Иногда езжу к товарищу в охотничье хозяйство посмотреть на природу. А летом — Сибирь, я обожаю Алтай, моя любимая река — Катунь, там есть и притоки».

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