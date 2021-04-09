Сергей Меняйло сменил кресло. Полпред президента в Сибири был назначен главной Северной Осетии

Владимир Путин подписал указ о принятии отставки главы Республики Северная Осетия Вячеслава Битарова, назначив на его место Сергея Меняйло. До настоящего времени он занимал должность полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе.

«Назначить Меняйло Сергея Ивановича временно исполняющим обязанности Главы Республики Северная Осетия — Алания, освободив его от занимаемой должности», — сказано в документе.

Напомним, в 2014 году бывший полпред СФО, член Совета безопасности России, был назначен исполняющим обязанности губернатора Севастополя, осенью того же года он стал уже губернатором.

Как отмечает «Коммерсант», на этом посту политик нередко конфликтовал со спикером заксобрания Севастополя Алексеем Чалым.

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Через два года Меняйло по собственному желанию ушел в отставку с занимаемого поста. В этот же день его назначили полномочным представителем президента России в Сибири, который политик занимал почти пяти лет.

В 2020 году он попал под санкции Евросоюза из-за предполагаемого отравления оппозиционера Алексея Навального.

Сергей Меняйло — действительный государственный советник первого класса. Был награжден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе), орденом «За военные заслуги», орденом Александра Невского, медалью «За боевые заслуги», именным оружием.