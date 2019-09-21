Сергей Меняйло раскритиковал сибирских губернаторов за срыв графиков строительства детсадов и школ

Алтайский край попал в группу отстающих регионов по темпам строительства новых школ и детских садов. Совещание на тему реализации национальных проектов «Образование» и «Демография» провел 21 сентября полномочный представитель президента страны в СФО Сергей Меняйло.

В этом году сибирским регионам выделено 10 млрд рублей для строительства и ввода в эксплуатацию 14 школ, 83 детских садов, а также начала строительства образовательных учреждений, запланированных к сдаче в последующие годы. Однако далеко не все успешно решают эти задачи.

Сергей Меняйло,

полпред президента в СФО:

На начало сентября в субъектах федерации округа имеются неиспользованные остатки федеральных бюджетных средств на сумму более 5 млрд рублей, что свидетельствует о недостаточных темпах освоения субсидий. С начала года в округе введено девять школ на 7,7 тыс. мест и предстоит ввести еще пять

Наиболее остро складыввается ситуация со строительством детских дошкольных учреждений. В целом по Сибири на начало сентября на эти цели было использовано 1,6 млрд рублей, что составляет менее 44% от предусмотренных на 2019 год лимитов.

Наибольший объём строительства детских садов выполнен в Новосибирской области, Красноярском крае, Республике Хакасия.

Наименьший — в Омской области, Республике Тыва, Иркутской области, Алтайском крае. В этих регионах имеются отклонения от графика строительства дошкольных учреждений и риски незавершения их строительства до конца 2019 года, подчеркнул полпред.

Участвовавший в заседании заместитель министра просвещения Андрей Николаев подчеркнул, что ситуация с освоением остатка бюджетных средств 2018 года по этим программам, пишет «Интерфакс».

Сергей Меняйло подчеркнул, что строить школы и детсады за оставшееся время главам регионов придется «стахановскими темпами». Спрос с губернаторов за неисполнение нацпроектов будет особый.

Напомним, в Барнауле строится детский сад на 275 мест на улице Ускова, 29. Его начали возводить в октябре 2018 года. Однако забравший контракт новосибирский подрядчик «БраНс» не справился с задачей: сейчас, по оценкам специалистов, построено только 95% нулевого цикла. Мэрия Барнаула приняла решение в срочном порядке передать этот контракт местной компании «Селф». Она строит рядом с этим детсадом общеобразовательную школу.

Алекандр Жокин, главный инженер компании «Селф», сообщил в начале сентября на выездном совещании, что скоро начнется строительство первого этажа детсада. Окончание срока возведения объекта — январь 2020 года.