Сергей Приб: Алтайский край имеет право на большие проекты и поступательное развитие

Заявление на участие в праймериз подала руководитель фракции «Единая Россия» Рубцовского городского Совета депутатов Ирина Кох. «Являюсь депутатом горсовета с 2007 года. На территории города, многое я уже сделала, ряд проектов реализовала. Думаю, что могла бы приносить Рубцовску больше пользы в качестве депутата краевого парламента», — поделилась она.
Руководитель партийной фракции в АКЗС Сергей Приб также заявил о намерении стать участником предварительного голосования. Он отметил, что, отработав один созыв в составе депутатского корпуса краевого Заксобрания, понял, что многие задачи, которые реализуются в седьмом созыве, необходимо продолжить.
— Есть много начинаний, которые важно продолжить, есть команда единомышленников, и есть четкое понимание того, что Алтайский край имеет право на большие проекты и поступательное развитие. У нас много предложений по продвижению алтайского бренда как в экономике, так и в социальной среде, в частности, в спорте — рассказал Сергей Приб. — Поэтому принял решение идти на предварительное голосование, а если избиратели поддержат, то на выборы депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания.