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Политика
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Сергей Приб: Алтайский край имеет право на большие проекты и поступательное развитие

По данным Регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования (ПГ) «Единой России» на 12 апреля, в крае зарегистрировано 119 участников ПГ на выборы в Государственную Думу РФ и Алтайское краевое Законодательное Собрание. Всего за заявительную кампанию оргкомитет принял более 140 пакетов документов. Часть из них находится на рассмотрении, в 5 случаях в регистрации кандидатам было отказано.

Предварительное голосование.
Предварительное голосование.
Пресс-служба "Единой России"

Заявление на участие в праймериз подала руководитель фракции «Единая Россия» Рубцовского городского Совета депутатов Ирина Кох. «Являюсь депутатом горсовета с 2007 года. На территории города, многое я уже сделала, ряд проектов реализовала. Думаю, что могла бы приносить Рубцовску больше пользы в качестве депутата краевого парламента», — поделилась она.

Руководитель партийной фракции в АКЗС Сергей Приб также заявил о намерении стать участником предварительного голосования. Он отметил, что, отработав один созыв в составе депутатского корпуса краевого Заксобрания, понял, что многие задачи, которые реализуются в седьмом созыве, необходимо продолжить.

— Есть много начинаний, которые важно продолжить, есть команда единомышленников, и есть четкое понимание того, что Алтайский край имеет право на большие проекты и поступательное развитие. У нас много предложений по продвижению алтайского бренда как в экономике, так и в социальной среде, в частности, в спорте — рассказал Сергей Приб. — Поэтому принял решение идти на предварительное голосование, а если избиратели поддержат, то на выборы депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания.

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