Сергей Приб: Алтайский край имеет право на большие проекты и поступательное развитие

По данным Регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования (ПГ) «Единой России» на 12 апреля, в крае зарегистрировано 119 участников ПГ на выборы в Государственную Думу РФ и Алтайское краевое Законодательное Собрание. Всего за заявительную кампанию оргкомитет принял более 140 пакетов документов. Часть из них находится на рассмотрении, в 5 случаях в регистрации кандидатам было отказано.

Заявление на участие в праймериз подала руководитель фракции «Единая Россия» Рубцовского городского Совета депутатов Ирина Кох. «Являюсь депутатом горсовета с 2007 года. На территории города, многое я уже сделала, ряд проектов реализовала. Думаю, что могла бы приносить Рубцовску больше пользы в качестве депутата краевого парламента», — поделилась она.

Руководитель партийной фракции в АКЗС Сергей Приб также заявил о намерении стать участником предварительного голосования. Он отметил, что, отработав один созыв в составе депутатского корпуса краевого Заксобрания, понял, что многие задачи, которые реализуются в седьмом созыве, необходимо продолжить.