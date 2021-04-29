Сергей Приб: «Мы имеем дело с уникальной готовностью главы региона к нетривиальным решениям»

Фракция «Единая Россия» в Алтайском Заксобрании единогласно поддержала отчет Виктор Томенко о работе губернатора и Правительства в 2020 году. Руководитель фракции Сергей Приб в своем выступлении отметил, что за прошедшие три года совместной работы главы региона и депутатов сделано очень многое.

«Возглавив Правительство, Виктор Петрович изменил его структуру, усилил ключевые позиции, в достаточно короткий срок появились новые министерства. Это обозначило ключевые векторы развития и их значимость для нашего региона. Благодаря реализации ряда законодательных инициатив Губернатора, был укреплен и повышен статус АКЗС, расширены полномочия депутатов. Это основа для поступательного движения вперед», — сказал глава фракции.

Он также отметил новаторский и нестандартный подход губернатора к работе с федеральным центром.

«В самом начале своей работы наше правительство приняло смелое решение не оспаривать включение Алтайского края в список 10 субъектов с низкой бюджетной обеспеченностью. В результате участия в государственной программе поддержки край уже получил два транша инвестиций с общим объемом 1 млрд. И эта сумма будет увеличена в 1,5 раза в ближайшее время. Средства будут направлены на решение самых острых проблем», — подчеркнул Сергей Приб.

Руководитель депутатского объединения отметил взвешенную бюджетную политику Правительства, которая не только вывела Алтайский край в список регионов с наименьшей закредитованностью, но и открыла возможность инфраструктурного финансирования.

Губернатор в полной мере обеспечивает отражение региональной повестки на федеральном уровне, сказал депутат. Он также отметил, что сегодняшний отчет — это подведение итогов совместной работы депутатов, правительства, губернатора. «Правительство и Заксобрание — неразделимый тандем, мы работаем в одном направлении», — заявил Сергей Приб.