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Политика

Сергей Шойгу громко заявил об окончательной победе над «мировым злом»

Террористическая организация ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки «Исламское государство») перестала существовать в результате военной операции России в Сирии. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу газете «Красная Звезда».

Сергей Шойгу на учениях "Восток-2018". Полигон Цугол, 13 сентября 2018 года.
Сергей Шойгу на учениях "Восток-2018". Полигон Цугол, 13 сентября 2018 года.
kremlin.ru

По его словам, задача, которую верховный главнокомандующий поставил пять лет назад, «полностью выполнена». Российские войска в Сирии уничтожили более 133 тыс. боевиков, ликвидированы 865 главарей бандформирований.

Шойгу подчеркнул, что ни один террорист не проник в Россию.

Всему международному террористическому подполью нанесен существенный урон, нарушена финансовая подпитка организаций и система их ресурсного обеспечения, рассказал министр.

Он также отметил, что результативные действия российских военных в Сирии поставили надежный заслон на пути дальнейшего расширения деятельности террористов, особенно на соседние территории.

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