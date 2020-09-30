Сергей Шойгу громко заявил об окончательной победе над «мировым злом»

По его словам, задача, которую верховный главнокомандующий поставил пять лет назад, «полностью выполнена». Российские войска в Сирии уничтожили более 133 тыс. боевиков, ликвидированы 865 главарей бандформирований.
Шойгу подчеркнул, что ни один террорист не проник в Россию.
Всему международному террористическому подполью нанесен существенный урон, нарушена финансовая подпитка организаций и система их ресурсного обеспечения, рассказал министр.
Он также отметил, что результативные действия российских военных в Сирии поставили надежный заслон на пути дальнейшего расширения деятельности террористов, особенно на соседние территории.