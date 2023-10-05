Сергей Шойгу внезапно прилетел в Сибирь. Также ожидают Путина

Сейчас министр находится на Новосибирском приборостроительном заводе, а затем Сергей Шойгу проинспектирует работу Новосибирского авиастроительного завода, уточняет цель визита precedent.tv.
Также Шойгу проведет совещание по выполнению гособоронзаказа.
Между тем СМИ сообщают о другом визите в столицу Сибири. По данным СМИ, в Новосибирске ожидают президента РФ Владимира Путина.
Даты визита не указываются — в целях безопасности главы государства. Источники также сообщают о визите российского лидера на авиационный завод имени Чкалова.
Ранее Владимир Путин наградил настоятеля собора и учителя из Барнаула. Также машиниста бульдозера и еще шестерых человек из Алтайского края наградил Владимир Путин.