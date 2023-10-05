5 октября
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Политика

Сергей Шойгу внезапно прилетел в Сибирь. Также ожидают Путина

В Новосибирск прилетел министр обороны РФ Сергей Шойгу, пишет om1.ru.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
mil.ru

Сейчас министр находится на Новосибирском приборостроительном заводе, а затем Сергей Шойгу проинспектирует работу Новосибирского авиастроительного завода, уточняет цель визита precedent.tv.

Также Шойгу проведет совещание по выполнению гособоронзаказа.

Между тем СМИ сообщают о другом визите в столицу Сибири. По данным СМИ, в Новосибирске ожидают президента РФ Владимира Путина.

Даты визита не указываются — в целях безопасности главы государства. Источники также сообщают о визите российского лидера на авиационный завод имени Чкалова.

Ранее Владимир Путин наградил настоятеля собора и учителя из Барнаула. Также машиниста бульдозера и еще шестерых человек из Алтайского края наградил Владимир Путин.

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