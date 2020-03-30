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Политика

Сессию АКЗС и отчет губернатора перенесли на неопределенный срок

Апрельские мероприятия в АКЗС планируют перенести на май. Точных дат пока не называют.

Сессия АКЗС, 26 марта 2020 года.
Сессия АКЗС, 26 марта 2020 года.
Анна Зайкова.

16 апреля с докладом о работе краевого правительства должен был выступить губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

«Мы переносим сессию 16 апреля на неопределенный срок, скорее всего, на май. Все будет зависеть от ситуации, связанной с эпидемией. Вероятнее всего, будет перенесена и сессия, намеченная на 30 апреля», — сказал спикер АКЗС Александр Романенко.

Он также не исключил, что вопросы депутатов к отчету главы региона придется актуализировать

При этом законотворческий процесс в регионе остановлен не будет, говорят в пресс-службе АКЗС. Экспертно-правовое управление продолжит прием нормативно-правовых актов.

«На какой сессии их рассмотрим — будет зависеть от обстановки. Не исключаю, что в мае мы можем провести не одну сессию», — добавил Романенко.

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