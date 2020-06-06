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Политика

Северный флот станет «пятым военным округом» России с 2021 года

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Северный флот с 1 января 2021 года станет самостоятельной военно-административной единицей, сообщает РИА «Новости».

Надводные силы Северного флота в Баренцевом море.
Надводные силы Северного флота в Баренцевом море.
function.mil.ru

Впервые в истории России отдельный флот по статусу приравняли к военному округу.

«Установить с 1 января 2021 года следующее военно-административное деление РФ <…> Северный флот — в административных границах Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа», — говорится в указе президента.

В Минобороны подчеркнули, что новый статус позволит Северному флоту «усовершенствовать взаимодействие при решении задач в области обороны на Арктическом стратегическом направлении».

Сейчас в России четыре военных округа являются отдельными военно-административными единицами — Западный, Центральный, Южный и Восточный.

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