Северный флот станет «пятым военным округом» России с 2021 года

Впервые в истории России отдельный флот по статусу приравняли к военному округу.
«Установить с 1 января 2021 года следующее военно-административное деление РФ <…> Северный флот — в административных границах Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа», — говорится в указе президента.
В Минобороны подчеркнули, что новый статус позволит Северному флоту «усовершенствовать взаимодействие при решении задач в области обороны на Арктическом стратегическом направлении».
Сейчас в России четыре военных округа являются отдельными военно-административными единицами — Западный, Центральный, Южный и Восточный.