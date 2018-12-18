Андрей Щукин может возглавить сторонников алтайской «Единой России»

Андрей Щукин, бывший вице-премьер правительства края, может войти в руководящий состав регионального отделения «Единой России», сообщил 18 декабря лидер алтайских единороссов Александр Романенко. Скорее всего, речь может пойти о должности в объединении сторонников.

По словам Романенко, он уже несколько раз после отставки Щукина встречался с ним. И тот не просто подтвердил готовность вступить в партию, но и активно участвовать в политической жизни в рядах «Единой России».

Александр Романенко,

секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»:

Мы сейчас активно рассматриваем формат участия Андрея Евгеньевича. Я надеюсь, может быть, даже где-то в руководящих структурах регионального отделения, может быть, объединения сторонников.

Романенко подчеркнул, что пока решений не принято. Но, скорее всего, Щукин сможет найти себя среди единороссов.

Александр Романенко,

секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»:

От таких политически активных, самое главное — грамотных представителей, которые имеют огромный опыт в политической работе, нельзя отказываться.

В рядах алтайских сторонников «Единой России» состоит почти 20 тыс. человек, рассказал глава регионального исполкома партии Денис Голобородько.

Напомним, в течение многих лет Андрей Щукин состоял в ЛДПР, неоднократно возглавлял региональное отделение этой партии и был наиболее ярким ее представителем. Он вышел из партии в июне 2018 года и вскоре стал сторонником «Единой России». После его отставки некоторое время циркулировала информация, что он даже претендует на пост главы исполкома регионального отделения, но она не подтвердилась.