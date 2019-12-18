Шестого кандидата зарегистрировали на конкурс по выборам главы Барнаула

Число зарегистрированных претендентов на попадание в кресло главы Барнаула выросло до шести человек.

Фракция ЛДПР в БГД, в центре - Алексей Скосырский.

Как сообщил altapress.ru секретарь конкурсной комиссии, депутат барнаульской городской думы Сергей Струченко, документы на участие в конкурсе подал выдвиженец ЛДПР Алексей Скосырский.

«Таким образом, количество зарегистрированных кандидатов на должность главы города составляет шесть человек», — отметил собеседник.

Ранее документы на участие в конкурсе подали исполняющий обязанности городского головы Вячеслав Франк, известный топ-менеджер Сергей Шумов, бывший кандидат в губернаторы Алтайского края Андрей Крылов, беспартийный юрист Алексей Шипунов, депутат Барнаульской гордумы от КПРФ Елена Хрусталева.

Кроме того, сообщалось, что за пост главы города намерен побороться выдвиженец партии «Коммунисты России» Александр Андрющенко.

Прием документов от соискателей на вакантное кресло градоначальника завершается 19 декабря в 17:00.

Алексей Скосырский. Анна Зайкова , altapress.ru

Что известно об Алексее Скосырском

Алексей Скосырский родился 28 марта 1966 года. Высшее образование получил в Алтайском политехническом университете, который окончил в 1987 году. Выпускник строительно-технологического факультета.

В 2017 году окончил Институт мировых цивилизаций по специальности менеджмент.

Депутат Барнаульской гордумы, представляет ЛДПР. От этой же партии выдвинут на участие в конкурсе на должность главы города. Депутатскую деятельность совмещает с бизнесом, является индивидуальным предпринимателем.