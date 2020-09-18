Шнобелевскую премию вручили Путину, Трампу и Лукашенко

В Гарвардском университете объявили имена новых обладателей Шнобелевской премии. Из-за пандемии коронавируса церемония транслировалась в записи в сети, пишет ТАСС .

Награда в области медицинского образования присуждена лидерам сразу девяти стран — Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Белоруссии, США, Турции, России и Туркмении.

По мнению учредителей премии, главы этих государств использовали пандемию коронавируса «для того, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи».

«Особые поздравления» ведущий церемонии передал Александру Лукашенко. В 2013 году президенту Белоруссии присуждали Шнобелевскую премию в номинации «Премия мира» за «запрет публичных аплодисментов», пишет bfm.ru.

Церемония прошла в 30-й раз.

О премии

Шнобелевская премия (Игнобелевская, анти-Нобелевская) — это пародия на престижную Нобелевскую премию. С 1991 года ироничную награду вручают в сентябре за достижения, «которые сначала вызывают смех, а потом — раздумье».