«Шо, опять?!» В Барнауле провели пикеты против повышения цен в общественном транспорте

Пикеты против повышения цен за проезд в общественном транспорте Барнаула провели 17 октября в Барнауле. Протестные акции состоялись на двух площадках — рядом с кинотеатром «Мир» и на территории сквера по улице Титова.

Пикеты против повышения цен на проезд в Барнауле.

Главным образом, участниками акции стали представители студенчества.

«Общественный транспорт в руки города! Город в руки горожан, а н хапуг, барыг и бюрократов!», «Лайки не помогут! Боритесь за свои права!», «Молчание — знак согласия», «Шо, опять?», — такие лозунги красовались на плакатах и транспарантах протестующих.

Участники пикетов выступили с требованием не повышать тарифы в общественном транспорте и оставить безлимитные студенческие проездные.

Напомним, как ожидается, с 1 ноября в Барнауле в очередной раз повысят тарифы в общественном транспорте краевой столицы.

Проезд в общественном транспорте будет стоить 28 (маршрутное такси) и 26 (автобус, трамвай и троллейбус) рублей. Для обладателей льготных карт и электронных проездных цена за билет составит 21−22.5 рублей.