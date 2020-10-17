«Шо, опять?!» В Барнауле провели пикеты против повышения цен в общественном транспорте

Главным образом, участниками акции стали представители студенчества.
«Общественный транспорт в руки города! Город в руки горожан, а н хапуг, барыг и бюрократов!», «Лайки не помогут! Боритесь за свои права!», «Молчание — знак согласия», «Шо, опять?», — такие лозунги красовались на плакатах и транспарантах протестующих.
Участники пикетов выступили с требованием не повышать тарифы в общественном транспорте и оставить безлимитные студенческие проездные.
Напомним, как ожидается, с 1 ноября в Барнауле в очередной раз повысят тарифы в общественном транспорте краевой столицы.
Проезд в общественном транспорте будет стоить 28 (маршрутное такси) и 26 (автобус, трамвай и троллейбус) рублей. Для обладателей льготных карт и электронных проездных цена за билет составит 21−22.5 рублей.