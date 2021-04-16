Шойгу откровенно рассказал о своих главных успехах в жизни

Министр обороны РФ Сергей Шойгу признался, что сделал в своей жизни все, что мог, и теперь считает ее состоявшейся.

Своими главными успехами он назвал действия российской армии в Крыму и Сирии.

«Я сделал все, что хотел бы, мог бы, и я могу чисто для себя считать, что моя жизнь состоялась», — сказал министр в интервью «Комсомольской правде».

Он сделал этот вывод на основе того, что Крым вернулся в состав РФ, Сирия освобождена от терроризма.

Также в беседе с обозревателем издания он отметил, что сирийская операция возродила российский боевой дух, пишет ura.ru.

Сказка

Ранее тувинская писательница Зоя Кыргыс создала сказку про богатыря, в основу которой легла биография министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Книга называется «Сын Хур-Кужугета Сергек с темно-рыжим конем».

Путин и Шойгу в тайге. kremlin.ru

По словам автора, главный герой — это яркая благородная сущность и собирательный образ богатыря из эпоса тувинцев.

«В качестве прообраза взята легендарная личность, которая стала символом не только Тувы, но и великой России — герой России Сергей Шойгу. Сергек — это его родители так назвали, когда он был маленький. Он с детства отличался непоседливым характером. По рассказам матери, он мог прыгнуть с десятиметровой скалы в воды Енисея, и однажды ей пришлось прыгнуть за сыном, так она испугалась», — утверждает писательница.

О герое эпоса

Сергей Шойгу родился в Туве, в городке Чадан. С 1991 по 2012 годы возглавлял МЧС России. В 2012 несколько месяцев был губернатором Подмосковья.

В ноябре 2012 года стал министром обороны РФ вместо отправленного в отставку Анатолия Сердюкова.

Один из основателей и член Высшего совета партии «Единая Россия».