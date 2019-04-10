Шойгу пригрозил «бездушным» подчиненным отправкой в «горячие точки»

Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми. Об этом он заявил, выступая на закрытой части селекторного совещания военного ведомства, пишет Lenta.ru.

Речь идет о ситуации с назначением пенсии по потере кормильца вдове погибшего в Сирии капитана из-за непризнания его ветераном боевых действий. Также Шойгу напомнил о моряках спасательного буксира «Алтай», которые добивались получения положенных льгот. В обоих случаях пострадавшая сторона была вынуждена обращаться в суд.

Отмечается, что Шойгу поручил отправить всех должностных лиц, которые «проявили бездушие, сидя в тылу», в более «горячие» точки. «Не позволю подрывать веру наших военнослужащих в свое руководство», — цитирует слова главы Минобороны источник.

По его словам, должностные лица формально относятся к принятию решений, в результате чего военнослужащим и их семьям приходится обращаться в суд, чтобы добиться выплат денежных компенсаций. Шойгу распорядился принять жесткие меры, чтобы не допустить повторения таких ситуаций. Он призвал командиров всех уровней глубже вникать в суть проблем и проявлять заботу о подчиненных.