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Политика

Шойгу пригрозил «бездушным» подчиненным отправкой в «горячие точки»

Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми. Об этом он заявил, выступая на закрытой части селекторного совещания военного ведомства, пишет Lenta.ru.

Сергей Шойгу на учениях "Восток-2018". Полигон Цугол, 13 сентября 2018 года.
Сергей Шойгу на учениях "Восток-2018". Полигон Цугол, 13 сентября 2018 года.
kremlin.ru

Речь идет о ситуации с назначением пенсии по потере кормильца вдове погибшего в Сирии капитана из-за непризнания его ветераном боевых действий. Также Шойгу напомнил о моряках спасательного буксира «Алтай», которые добивались получения положенных льгот. В обоих случаях пострадавшая сторона была вынуждена обращаться в суд.

Отмечается, что Шойгу поручил отправить всех должностных лиц, которые «проявили бездушие, сидя в тылу», в более «горячие» точки. «Не позволю подрывать веру наших военнослужащих в свое руководство», — цитирует слова главы Минобороны источник.

По его словам, должностные лица формально относятся к принятию решений, в результате чего военнослужащим и их семьям приходится обращаться в суд, чтобы добиться выплат денежных компенсаций. Шойгу распорядился принять жесткие меры, чтобы не допустить повторения таких ситуаций. Он призвал командиров всех уровней глубже вникать в суть проблем и проявлять заботу о подчиненных.

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