Шпаги, сабли, пистолеты: депутат ЛДПР внес в Госдуму проект дуэльного кодекса РФ

Базовые принципы дуэльного кодекса

В пояснительной записке говорится, что клевета является уголовным преступлением (статья 129 УК РФ), а оскорбление — административным правонарушением (статья 5.61 КоАП РФ), вина и ответственность за которые устанавливаются судом.

«Тем не менее в последнее время появилась тенденция со стороны государственных и муниципальных служащих вызывать на дуэль граждан, выражающих отличные от официальных точки зрения», — сказано в документе.

Основные положения кодекса строятся на нескольких базовых принципах:

дуэль должна происходить только между равными;

оскорбление может быть нанесено только равным равному;

при вызове государственного или муниципального служащего гражданином первый обязан отклонить вызов и предоставить последнему право искать удовлетворения судебным порядком;

между гражданами дуэль возможна , «но является аномалией , не отвечая своему назначению».

Все это призвано систематизировать «причины вызова на дуэль и порядок ее проведения».

Законопроект подробно описывает типы дуэлей (законные, исключительные, по секретным мотивам), права оскорбленного, степень тяжести оскорблений, процедура вызова, типы возможного оружия, порядок проведения дуэли.

Интересные моменты из дуэльного кодекса

Вот некоторые детали. «Оскорбленный должен заявить своему противнику: „Милостивый Государь, я пришлю Вам своих секундантов“. Если противники незнакомы друг с другом, они обмениваются карточками и адресами», — говорится в тексте.

Если оскорбление нанесено женщине, то оно касается ее «естественного защитника», который становится оскорбленным лицом, степень тяжести оскорбления повышается.

При дуэли на шпагах противники дерутся предпочтительно с обнаженным торсом, кроме того, у противников могут быть «обыкновенные замшевые или лайковые перчатки без подкладки».

Комментарий депутата Госдумы РФ

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников оценил идею о дуэльном кодексе, но отметил, что подобные случаи подпадают под статьи об убийстве или покушении на убийство.

С чего все началось

Поводом для проекта дуэльного кодекса, вероятнее всего, послужило видеообращение главы Росгвардии Виктора Золотова к Алексею Навальному. Фонд борьбы с коррупцией Навального опубликовал расследование, в котором говорилось, что продукты для нужд Росгвардии закупаются по завышенным ценам. Золотов опроверг обвинения и вызвал Навального на дуэль.

«Я просто вызываю вас на поединок — на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную», — сказал генерал.