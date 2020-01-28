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Политика

Шутка юмора: Медведев заявил о «законе сохранения Дмитриев Николаевичей» в правительстве

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на расширенном заседании бюро высшего совета партии пошутил о «законе сохранения Дмитриев Николаевичей в правительстве», сообщает ТАСС.

Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев.
government.ru

Выслушав доклад вице-премьера Дмитрия Чернышенко, Медведев пожелал ему успехов и, смеясь, озвучил шуточную аналогию на закон сохранения массы.

«Хочу с удовольствием отметить закон сохранения Дмитриев Николаевичей в правительстве. Если один выбывает (бывший вице-премьер Козак), второй (Чернышенко) его замещает. Таким образом, три Дмитрия Николаевича в правительстве являются константой», — пошутил Дмитрий Медведев.

«Константа»

После отставки кабинета министров Дмитрия Медведева на пост вице-премьера, курирующего спорт и культуру, был назначен Дмитрий Чернышенко.

Бывший зампред правительства Дмитрий Козак получил новое назначение в качестве заместителя главы администрации президента (АП).

Дмитрий Николаевич Патрушев сохранил пост министра сельского хозяйства, а Дмитрий Николаевич Кобылкин — пост министра природных ресурсов и экологии.

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