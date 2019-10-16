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Политика

Шведские моряки приняли буй за российскую подводную лодку

Военно-морские силы Швеции перепутали сигнал метеорологического буя с иностранной субмариной, из-за чего в стране началась масштабная военная операция, пишет Svenska Dagbladet.

Подводная лодка.
Подводная лодка.
vk.com/mil

Спецоперация обошлась стране примерно в 20 млн евро.

В водах Швеции была российская мини-подлодка, решили зарубежные СМИ. Минобороны России эти слухи опровергло. Тем временем шведский министр обороны Петер Хультквист заявил, что вооруженные силы страны подтвердили нахождение в водах Швеции иностранной подводной лодки, пишет «Царьград».

Источник издания пояснил, что военных сбил столку сигнал обычного метеорологического буя, отмечает телеканал 360. Информацию подтвердили в метеорологической службе Швеции. Руководство страны узнало об этом только спустя год, когда парламент уже выделил дополнительные ресурсы на поиск иностранных плавсредств в своих водах, пишет ura.ru.

Инцидент произошел в 2014 году, но широкую огласку получил только сейчас.

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