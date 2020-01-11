Швейцарский суд выписал России «штраф» из-за присоединения Крыма

Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение Женевского арбитража, обязывающее Россию выплатить 12 украинским компаниям более $82 млн за потерю активов в Крыму, сообщили «Известия».

Таким образом швейцарский суд отклонил две апелляции России по данному судебному решению.

Оно было вынесено в апреле прошлого года. Но Москва подала апелляцию, отметив, что суд в Женеве не компетентен для рассмотрения данного дела, а межправительственное соглашение Москвы и Киева о взаимной защите инвестиций от 1998 года не распространяется на украинские предприятия.

Ранее 10 января стало известно, что «Нафтогаз» готовит новые иски к России из-за потери своих активов в Крыму. Украинская компания попытается взыскать порядка $7 млрд.

18 декабря Верховный суд Швейцарии отказал России в отмене арбитражного решения по иску компании «Укрнафта» о взыскании $44 млн компенсации за утраченные в Крыму инвестиции.

В мае замглавы Минюста России Михаил Гальперин, комментируя решения судов, отметил, что компенсации несоразмерны стоимости изъятого имущества.

Крым снова стал российским регионом в 2014 году после проведения референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за присоединение к РФ.