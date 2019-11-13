«Сибириада» под стук колес: что известно о спецпоезде, на котором Медведев прибыл в Барнаул

12 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев прибыл на спецпоезде из Новосибирска в Барнаул. Что известно об этом элитном средстве передвижения?

Во время поездки в столицу Алтайского края глава кабинета министров провел правительственное совещание.

Вагон-ресторан

Обсуждение программы развития железнодорожных перевозок состоялось в вагоне-ресторане поезда «Новосибирск-Барнаул», богато украшенном резными деревянными панелями. За три с лишним часа пути чиновники проехали 230 км и выпили по несколько стаканов чая.

Причем, проводники, по всей видимости, перепутали Медведева с Путиным и налили премьеру любимый напиток главы государства — зеленый чай, пишет «МК».

«Можно докладывать, а кто не докладывает, может по сложившейся традиции пить чай. Смотрю, у меня чай другого цвета. Подстаканники одинаковые. А чай у меня зеленый, а у всех черный. Ладно — будьте здоровы», — пошутил Медведев.

По накатанной колее

Дмитрий Медведев в 2012 году сразу после того, как вернулся в кресло премьера, уже посещал сибирские города на спецсоставе.

Тогда он путешествовал по Сибири несколько дней — проехал более 1700 км и побывал в четырех городах.

Наблюдательные граждане отмечали странность маршрута главы кабмина: из Омска он уехал в Томск, а потом вернулся в Новосибирск, дважды проехав один и тот же участок пути.

После поездки Медведев говорил, что намерен на поезде объехать и другие федеральные округа, поскольку из его окна лучше, чем из иллюминатора самолета, видно, как живет страна. Также он хочет когда-нибудь добраться до Владивостока по Транссибу.

Нынешняя «сибириада» главы кабмина получилась гораздо скромнее предыдущей.

Цвет вагонов

За семь лет, минувших с предыдущей поездки Дмитрия Медведева, вагоны получили новый фирменный цвет — были зеленые, стали серо-красные. Домчал до Барнаула вагоны спецпоезда локомотив скоростной «Ласточки».

Каждому — по купе

Каждому участнику поездки, включая премьера, было выделено отдельное купе. Два вагона спецпоезда отвели для журналистов. Впрочем, заснуть под мирный стук колес никому не пришлось из-за совещания.

По данным СМИ, спецпоезд принадлежит российскому правительству. Если он не в пути, то стоит в московском депо.