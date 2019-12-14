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Политика

Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина

Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева. Это требование связано с отставкой губернатора области Сергея Левченко, пишут «Ведомости».

Сергей Левченко.
Сергей Левченко.
Пресс-служба КПРФ.

Коммунисты утверждают, что главу региона вынудили оставить свой пост, подчеркивая, что Левченко был единственным губернатором, который публично выступал против пенсионной реформы и за прямые выборы мэра Иркутска.

По словам собеседника газеты из КПРФ, позиция по отставке Левченко будет выражена отделениями партии по всей стране, но не везде такой радикальной.

Против отставки губернатора высказалось также костромское отделение КПРФ. Активисты провели серию пикетов в поддержку уволенного Сергея Левченко.

12 декабря Владимир Путин принял отставку иркутского губернатора и назначал врио главы региона Игоря Кобзева. По данным СМИ, Кремль был недоволен работой Левченко.

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