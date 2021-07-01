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Политика

Сибирским кандидатам в Госдуму разрешили устраивать массовые встречи с избирателями

В Новосибирской области несмотря на антиковидные ограничения сделали исключение для кандидатов в Госдуму, сообщает Om1.ru.

Алтайские профсоюзы совместно с партией "Единая Россия" и "Общероссийским народным фронтом" провели шествие и митинг на пл. Сахарова. Барнаул, 1 мая 2013 года.
Алтайские профсоюзы совместно с партией "Единая Россия" и "Общероссийским народным фронтом" провели шествие и митинг на пл. Сахарова. Барнаул, 1 мая 2013 года.
Михаил Хаустов

Власти сделали исключение для участников съездов партий и других избирательных объединений, принимающих участие в думских выборах.

«Новосибирским кандидатам в Госдуму разрешили устраивать массовые встречи с избирателями. Об этом говорится в постановлении губернатора региона», — отмечает издание.

Отныне запрет не распространяется на партийных деятелей и тех, кто зарегистрирован как кандидат на предстоящих выборах в сентябре.

Кроме того, в массовых встречах разрешили участвовать и избирателям, которые придут на устроенное кандидатом массовое собрание.

Примечательно, что ранее губернатор региона Андрей Травников заявлял об основном акценте на безопасности граждан при подготовке к выборам в Госдуму.

Накануне глава Кузбасса на фоне пандемии разрешил с размахом отметить 300-летие региона.

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