Сибирским кандидатам в Госдуму разрешили устраивать массовые встречи с избирателями

Власти сделали исключение для участников съездов партий и других избирательных объединений, принимающих участие в думских выборах.
«Новосибирским кандидатам в Госдуму разрешили устраивать массовые встречи с избирателями. Об этом говорится в постановлении губернатора региона», — отмечает издание.
Отныне запрет не распространяется на партийных деятелей и тех, кто зарегистрирован как кандидат на предстоящих выборах в сентябре.
Кроме того, в массовых встречах разрешили участвовать и избирателям, которые придут на устроенное кандидатом массовое собрание.
Примечательно, что ранее губернатор региона Андрей Травников заявлял об основном акценте на безопасности граждан при подготовке к выборам в Госдуму.
Накануне глава Кузбасса на фоне пандемии разрешил с размахом отметить 300-летие региона.