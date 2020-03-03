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Политика

Сибирский коммунист предложил внести в Конституцию понятие из Конституции СССР

Член фракции КПРФ в горсовете Новосибирска Антон Тыртышный предложил зафиксировать в «новой» Контституциютам инструмент наказов депутатам, пишет «Тайга.инфо».

Конституция России.
Конституция России.
culture.ru.

Тыртышный на своей странице во «ВКонтакте» подчеркнул, что аналогичная статья была в Конституции СССР 1974 года.

«Решил поддержать всенародный флэшмоб и направил свое предложение в рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию. Предложил внести в Конституцию статью, аналогичную по содержанию той, что была в Конституции СССР 1974 года о наказах избирателей», — написал депутат.

Он отметил, что в брежневской конституции была статья № 102. И по этой статье, наказы, полученные депутатом от избирателей, учитывались при составлении бюджетов.

Статья 102. Избиратели дают наказы своим депутатам. Соответствующие Советы народных депутатов рассматривают наказы избирателей, учитывают их при разработке планов экономического и социального развития и составлении бюджета, организуют выполнение наказов и информируют граждан об их реализации.

Тыртышев считает, что такое «нововведение» поспособствует наведению порядка «в регулировании исполнения наказов избирателей органами исполнительной власти».

Кроме того, как уверен коммунист, это существенно повысит ответственность избранных депутатов перед избирателями.

Свое предложение депутат направил в рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию.

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