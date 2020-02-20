Сибирский мэр опять просит увеличить себе зарплату до 318 тыс. рублей

В Иркутской области мэр Тайшетского района Александр Величко в очередной раз просит увеличить свою зарплату до 318 259 рублей, пишет Babr24.com .

Если районные депутаты примут инициативу главы, то расходы из местного бюджета вырастут на 785 514 рублей в год. Итоговый размер оплаты труда составит 3 819 110 рублей в год.

Примечательно, что с момента выборов (2016 год) зарплата мэра индексировалась уже несколько раз.

Как сообщает «Тайшет 24», до этого Величко пытался увеличить свою зарплату летом 2019 года. Однако случилось это в день траура по погибшим в наводнении, которое накрыло Иркутскую область.

После недовольства жителей региона и шумихи в СМИ глава района отозвал свой законопроект на увеличение зарплаты.

Однако, как выясняется, о росте уровня доходов он не забыл. Проект очередной поправки об увеличении зарплаты депутаты районной думы рассмотрят на следующей неделе.