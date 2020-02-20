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21 февраля
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Политика

Сибирский мэр опять просит увеличить себе зарплату до 318 тыс. рублей

В Иркутской области мэр Тайшетского района Александр Величко в очередной раз просит увеличить свою зарплату до 318 259 рублей, пишет Babr24.com.

Деньги.
Деньги.
сибфоут.мвд.рф

Если районные депутаты примут инициативу главы, то расходы из местного бюджета вырастут на 785 514 рублей в год. Итоговый размер оплаты труда составит 3 819 110 рублей в год.

Примечательно, что с момента выборов (2016 год) зарплата мэра индексировалась уже несколько раз.

Как сообщает «Тайшет 24», до этого Величко пытался увеличить свою зарплату летом 2019 года. Однако случилось это в день траура по погибшим в наводнении, которое накрыло Иркутскую область.

После недовольства жителей региона и шумихи в СМИ глава района отозвал свой законопроект на увеличение зарплаты.

Однако, как выясняется, о росте уровня доходов он не забыл. Проект очередной поправки об увеличении зарплаты депутаты районной думы рассмотрят на следующей неделе.

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