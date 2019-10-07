Сибирский политик жестко раскритиковал федеральные власти из-за налогов

Глава парламента Хакасии Владимир Штыгашев во время публичного выступления в Совете Федерации обвинил власти в бездействии по отношению к крупным корпорациям на территории региона, которые, по его словам, уходят от налогов. Об этом сообщает «Тайга. инфо».

По словам политика, бюджет республики в 10 раз ниже объемов прибыли, которую получают крупные корпорации на территории региона:

«Мы добываем денег в 10 раз больше, чем наш бюджет, но мы их не получаем. Заставить мы не можем. Обещали помощь и налоговая служба, и ФСБ, и все остальные. Вот бабку Степаниду, которая без лицензии семечки продает, и войска поднимут, и бронежилеты наденут, а этих мошенников, которые Россию грабят, Хакасию грабят на десятки миллиардов, …», — заявил Владимир Штыгашев.

Издание уточняет, что в 2017 году спикер Верховного совета Хакасии уже публично критиковал налоговую систему и межбюджетные отношения в России:

«Я уже говорил два года назад, но, к сожалению, и пальцем не пошевелил никто — ни Федеральное Собрание в лице двух палат, ни правительство Российской Федерации», — заявил он.

После выступления политика Валентина Матвиенко пообещала поручить Федеральной налоговой службе «разобраться, что происходит с налогами в Хакасии».