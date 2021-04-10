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Политика

Сибирский полпред стал главой Северной Осетии

Владимир Путин отправил в отставку по собственному желанию главу Северной Осетии Вячеслава Битарова, пишет «Ъ». На место господина Битарова был назначен полпред президента в СибФО, экс-губернатор Севастополя Сергей Меняйло.

Виктор Томенко и Сергей Меняйло.
Виктор Томенко и Сергей Меняйло.
Анна Зайкова

Информация о скорой отставке Вячеслава Битарова появилась утром 9 апреля, но администрация главы Северной Осетии официально ее опровергла. В середине дня пресс-служба президента сообщила, что Владимир Путин по видеосвязи поговорил со своим полпредом в СибФО Сергеем Меняйло и предложил ему возглавить республику.

«Вы этого внутренне хотите?» — спросил президент. Меняйло согласился и попросил разработать для Северной Осетии индивидуальную программу социально-экономического развития, которую уже имеют десять самых отстающих регионов.

Битаров обратился к жителям республики через соцсети только вечером. Он поблагодарил их и Владимира Путина за доверие и поддержу, а также пожелал господину Меняйло успехов. О причинах отставки экс-глава региона не рассказал.

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