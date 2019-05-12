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Политика

Сибирского офицера в шестой раз задержали с табличкой «Меня обманул Путин»

11 мая в Москве у здания администрации президента задержали отставного майора новосибирский ракетной дивизии Владимира Скубака, стоявшего с табличкой «Меня обманул Путин. Голодовка». Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Армия России. Военная техника.
Армия России. Военная техника.
минобороны.рф, CC BY 4.0

Полицейских, которые задержали офицера, вызвал сам Скубак. Он сделал это после того, как к нему подошли две женщины и развернули плакат «Остановим пятую колонну». Майор в отставке хотел пожаловаться, что они срывают его одиночный пикет. В итоге полицейские доставили в отделение и его, и одну из женщин, которая держала плакат.

Скубак проводит голодовку у здания администрации президента с 20 апреля. За это время его задерживали как минимум 6 раз, пишет издание. Ему выписывали протоколы о незаконном ношении военной форме, а также по статье о мелком хулиганстве.

Поводом для пикета и голодовки стало то, что Скубаку не предоставили положенной по закону субсидии на жилье, объясняет он. Экс-военнослужащий обратился к военному прокурору и в суд, но «получил отказ во всех инстанциях».

Апелляцию к Путину он объясняет тем, что президент несет ответственность за решения генералов и судей, которых он назначал, передает «Медуза».

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