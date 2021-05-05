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Политика

Сибиряк решил стать мэром Нью-Йорка. Робин Гуд с российским акцентом и поэтому «круче остальных»

Уроженец Томска Виталий Филипченко, переехавший в США более 10 лет назад, рассказал РИА «Новости», почему решил баллотироваться в мэры Нью-Йорка.

Виталий Филипченко. Уроженец Томска, переехавший в США.
Виталий Филипченко. Уроженец Томска, переехавший в США.
instagram.com/vitalyformayor.

Филипченко, руководящий своей компанией по грузоперевозкам, идет на выборы как независимый кандидат. Предварительные выборы намечены на 22 июня, а всеобщие — на 2 ноября.

Одним из главных своих преимуществ сибиряк считает российский акцент, сохранившийся несмотря на долгое проживание в США.

«У меня остается российский акцент. Когда люди слышат мою речь, они понимают откуда я. Я этого не стесняюсь. Я со своим акцентом иду в мэры Нью-Йорка, и для меня это не ограничение. Я считаю это, наоборот, плюсом <…> Люди видят: у него акцент, и он еще пытается что-то изменить, он круче остальных, потому что не боится, не стесняется. Если во время дебатов кто-то что-то недопонимает из моих слов, я не стесняюсь, я просто второй раз повторяю», — рассказал кандидат.

«Многие идут в мэры, чтобы сделать себе рекламу или заработать. Но я другой человек. Я поступаю, скажем так, как Робин Гуд — хочу помочь людям», — объяснил Филипченко желание возглавить город.

Он подчеркнул, что всю жизнь хотел помогать слабым и восстанавливать справедливость в мире: «Будучи бизнесменом и видя проблемы, я хочу решить их не только для себя, но и для всех людей».

В основном Филипченко рассчитывает на поддержку эмигрантов, причем не только русских. По его словам, Нью-Йорк на половину состоит именно из эмигрантов.

Он также признался, что иногда прибегает к ненормативной лексике на русском языке, при помощи которой «поэмы писать можно», а в США весьма скудный набор нецензурных выражений.

Кстати, ранее Филипченко в своем Instagram рассказал, что в России, к примеру на выборах мэра Москвы, можно на победу не рассчитывать, а в Штатах демократия реально работает.

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