Сибиряки потребовали отставки губернатора Красноярского края

Участники акции протеста подходили к водителям, давали им листовки о 3-летнем Захаре Захарчуке. Ребенок страдает редким заболеванием. Родителям мальчика краевая власть отказала в дорогостоящем лечении в заграничной клинике, пишет издание.
Участники протеста недовольны отказом губернатора края Александра Усса в помощи больным детям, тогда как за счет бюджета в регион приглашают звезд эстрады и кино на акцию «Сохраним лес» — посадить сеянцы там, где из-за огонь уничтожил 20-летние сосны. Люди осуждают бессмысленные траты и пир во время чумы.
В августе возбудили уголовное дело о халатности в Красноярском крае. А губернатор региона Александр Усс заявлял, что бороться с такими пожарами бессмысленно, в Рослесхознадзоре также говорили об экономической нецелесообразности тушения с помощью авиации.
После возмущения общественности Минобороны сформировало группировку для помощи в ликвидации пожара.
Обращаясь к губернатору, активисты отметили: «Если ты не умеешь тушить, если ты не умеешь лечить — ты должен уйти, потому что ты не способен рулить Красноярским краем».