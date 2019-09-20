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Политика

Сибиряки потребовали отставки губернатора Красноярского края

Жители Канска 19 сентября провели акцию протеста на автомобильной трассе в 20 км от города, сообщают «Красноярские новости». Протестующие в течение нескольких минут без остановки двигались по пешеходному переходу, временно парализовав движение транспорта.

Владимир Путин и губернатор Красноярского края Александр Усс.
Владимир Путин и губернатор Красноярского края Александр Усс.
kremlin.ru

Участники акции протеста подходили к водителям, давали им листовки о 3-летнем Захаре Захарчуке. Ребенок страдает редким заболеванием. Родителям мальчика краевая власть отказала в дорогостоящем лечении в заграничной клинике, пишет издание.

Участники протеста недовольны отказом губернатора края Александра Усса в помощи больным детям, тогда как за счет бюджета в регион приглашают звезд эстрады и кино на акцию «Сохраним лес» — посадить сеянцы там, где из-за огонь уничтожил 20-летние сосны. Люди осуждают бессмысленные траты и пир во время чумы.

В августе возбудили уголовное дело о халатности в Красноярском крае. А губернатор региона Александр Усс заявлял, что бороться с такими пожарами бессмысленно, в Рослесхознадзоре также говорили об экономической нецелесообразности тушения с помощью авиации.

После возмущения общественности Минобороны сформировало группировку для помощи в ликвидации пожара.

Обращаясь к губернатору, активисты отметили: «Если ты не умеешь тушить, если ты не умеешь лечить — ты должен уйти, потому что ты не способен рулить Красноярским краем».

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