Сила духа на «погоны»: министр назвал четыре козыря России перед другими странами

У России есть четыре конкурентных преимуществам перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа, заявил РИА Новости глава Минпромторга Денис Мантуров.

В нашей стране много высококлассных специалистов, уверен Мантуров. Кроме того, профессионалы, уехавшие в 90-х годах из-за низких зарплат, возвращаются на родину, поскольку сейчас Россия может предложить им конкурентные условия.

Еще один козырь России — это наличие фундаментальной науки, которое позволяет стране реализовывать самые сложные задачи, сказал министр.

Третьим преимуществом страны Мантуров считает значительные объемы природных ресурсов, в частности углеводородов, которые позволяют осуществлять проекты по их переработке и дают недорогую электроэнергию, пишет bfm.ru.

Также конкурентным преимуществом России является национальная сила духа. По словам Мантурова, она заключается «в готовности быстро и эффективно отвечать на возникающие вызовы».