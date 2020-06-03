Сила духа на «погоны»: министр назвал четыре козыря России перед другими странами

В нашей стране много высококлассных специалистов, уверен Мантуров. Кроме того, профессионалы, уехавшие в 90-х годах из-за низких зарплат, возвращаются на родину, поскольку сейчас Россия может предложить им конкурентные условия.
Еще один козырь России — это наличие фундаментальной науки, которое позволяет стране реализовывать самые сложные задачи, сказал министр.
Третьим преимуществом страны Мантуров считает значительные объемы природных ресурсов, в частности углеводородов, которые позволяют осуществлять проекты по их переработке и дают недорогую электроэнергию, пишет bfm.ru.
Также конкурентным преимуществом России является национальная сила духа. По словам Мантурова, она заключается «в готовности быстро и эффективно отвечать на возникающие вызовы».