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Политика

Силовики сняли оцепление и покинули Минск

Части ОМОН, внутренних войск и других силовых структур Белоруссии покинули улицы Минска. Они были введены вечером с целью взять под контроль весь центр города, чтобы не допустить повторения массовых протестов несогласных с результатами воскресных президентских выборов, сообщает ТАСС.

Протесты в Белоруссии.
Протесты в Белоруссии.
Фото из открытых источников.

С улиц снято оцепление, восстановлено движение транспорта по основным магистралям. Из-за блокирования силовиками центра города все акции протеста переместились в спальные кварталы. Серьезные столкновения произошли в юго-западном районе Малиновка, а также в Уручье на северо-востоке и Серебрянке на юге.

Практически сразу туда были переброшены усиленные наряды милиции, которые для разгона людей пустили в ходе практически весь арсенал спецсредств, включая светошумовые гранаты и резиновые пули. В некоторых местах протестующие пытались возводить баррикады, но эти попытки быстро пресекались силами правопорядка.

По свидетельству очевидцев, действия силовиков во вторник носили заметно более решительный и жесткий характер по сравнению с тем, что можно было наблюдать еще накануне.

Под силовые действия попали многие из тех, кто просто оказался на улице. Силовики обыскивали дворы и подъезды домов, останавливали проезжающие мимо машины и задерживали тех из пассажиров, у кого на руке заметят белый браслет, который в эти дни стал символом протеста.

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